Były senator PO nie wytrzymał. Mocne słowa o Cimoszewiczu: Kiedy wreszczcie przestanie pie**olić

– To jest kompromitujące, jeżeli organy państwa odpowiedzialne za chronienie prawa i porządku walczą ze sobą – tak Włodzimierz Cimoszewicz komentował na antenie TVN24 działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec prezesa NIK Mariana Banasia. W jego ocenie, jest to "przede wszystkim zjawisko groźne". – To wskazuje na to, że państwo jest rozstrojone, że instytucje odpowiedzialne za prawo, praworządność, nie wykonują swojej funkcji, są traktowane instrumentalnie przez tych, którzy mają na nie wpływ – dodawał.

O tym jak wiarygodnie w ustach tego polityka brzmią takie pouczenia napisał na Twitterze były senator Platformy Obywatelskiej, prawnik Robert Smoktunowicz. Nie szczędził Cimoszewiczowi mocnych słów.

"Tak się zastanawiam kiedy Włodek Cimoszewicz, który za moich czasów studenckich był sekretarzem PZPR na Wydziale Prawa UW, przestanie wreszcie pie**olić (nie znajduję innego słowa) w TVN o wolności, demokracji i prawach człowieka..." – napisał ostro Robert Smoktunowicz.