W przededniu 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej. Co dalej?

Parlamentarzyści, ministrowie, eksperci, samorządowcy i naukowcy spotkali się w Krasiczynie na Podkarpaciu, by rozmawiać o strategii rozwoju Karpat i rozwoju infrastruktury regionu, a także współpracy parlamentarnej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Panel IV poświęcony był 30-rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej – jej perspektywom i możliwościom. Moderatorem był prof. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Na jego pytania odpowiadali Włodzimierz Bernacki, senator PiS, Adrienne Körmendy, konsul generalny Węgier w Krakowie, Martin Fronc, b. minister oświaty Republiki Słowackiej, prof. Waldemar Paruch, politolog oraz Matyas Zrno, dziennikarz portalu Konzervatiwny Noviny.

Prof. Szymanowski zauważył, że zapisy deklaracji wyszehradzkiej były ponadprzeciętnie zapisane i udało się zrealizować wszystkie cele poza jednym. – Czy to oznacza, że powinniśmy ją rozwiązać? A jeśli nie, to dlaczego nie? Czy rację ma Viktor Orban, który mówi, że to drugi motor napędowy po francusko-niemieckim? – pytał.

Senator PiS od przypomnienia, że Grupa Wyszehradzka była dziełem organów władzy wykonawczej. – Istnieje różnica między tym faktem, a funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej, czy Międzymorza, która realizuje się w dużej mierze w wymiarze parlamentarnym. Tak jest w UE. Jako posłowie reprezentujemy bardzo określone środowiska polityczne – wskazywał.

Z kolei prof. Waldemar Paruch zwrócił uwagę na kilka dużych trendów, które mają miejsce w Europie. – Mamy politykę imperialną Rosji jako zjawisko trwałe. Rosja nie będzie w bliskiej perspektywie demokratyczna. Trend drugi to obecność wojskowa USA w Europie Środkowej. Jest wschodnia flanka NATO, która zabezpiecza także państwa południa. Po trzecie kryzys Unii Europejskiej wydaje się zjawiskiem trwałym. Czwarty trend to mocarstwowość Niemiec. Umacnianie się państw narodowych. Kolejny trend to budowa sieci organizacji międzynarodowych, różnych platform współpracy – wyliczał.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Sesje odbywają się regularnie m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów, dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też obszaru Trójmorza i Europy Środkowo-Wschodniej.