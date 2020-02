Trzeba prowadzić politykę suwerenności

Maciej Pieczyński: Czy pojęcie zdrady narodowej jest wciąż aktualne, czy może – jak chce część opozycji – w dobie integracji europejskiej oraz globalizacji należałoby je odłożyć do lamusa?

Marek Jurek: Zdrada stanu to przestępstwo, zawsze trzeba chronić przed nim państwo. Nie należy natomiast tego pojęcia nadużywać w bieżącej debacie politycznej. Oczywiście należy zawsze żądać od wszystkich sił politycznych lojalności i solidarności narodowej, działań na rzecz praw Polski i interesu narodowego. Natomiast jeśli ktoś chce poważnie komuś stawiać zarzut zdrady stanu, to powinien to robić w prokuraturze, a nie w parlamencie czy w mediach.