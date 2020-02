Andruszkiewicz uderza w Kukiza. "Nam nie wypada takich słów cytować"

Andruszkiewicz odniósł się w ten sposób do zachowania swojego byłego partyjnego lidera Pawła Kukiza, który w wyborach prezydenckich wspiera kandydata PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, a krytykuje obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę.

– Nie mogę cytować słów, które niejednokrotnie Paweł Kukiz artykułował pod kątem PSL-u, bo trzeba by było mocno to wypikać, bo to były słowa zdecydowanie niecenzuralne i nam nie wypada takich słów cytować po prostu. Paweł Kukiz niejednokrotnie nam powtarzał, mi osobiście również, że PSL to grupa przestępcza, przecież tak mówił na to: grupa zorganizowana przestępcza, ZSL, jacyś postkomuniści, nagle mu się wszystko odmieniło i PSL pokochał. To jest niewiarygodny polityk dzisiaj, bardzo szkoda, że taką drogą poszedł, bo rzeczywiście mógł budować tę silną Polskę, wspierając dzisiaj prezydenta Andrzeja Dudę, ale my i tak sobie poradzimy – dodał Andruszkiewicz.

Andruszkiewicz: Politycy PO nie mają sumienia i skrupułów, posłużą się każdym kłamstwem

Wiceminister cyfryzacji skomentował także zarzuty opozycji, że PiS zamiast na media publiczne mogłoby przekazać pieniądze na onkologię.

– Opozycja używa (onkologii), dlatego że niestety przekracza już wszelkie możliwe granice cynizmu i obłudy w polityce. Ja naprawdę sądziłem, że są te granice, przekonałem się, że jednak nie ma. PO robi wszystko, żeby tak podgrzać atmosferę w Polsce, żeby spowodować taką po prostu wojnę wewnętrzną, że skutki będą nieprzewidywalne. To się nie liczy dla Platformy, liczy się tylko to żeby potencjalnie wygrać wybory, to jest zła taktyka, Polacy są mądrym narodem, ja rozmawiam z Polakami i widzą tę manipulację ze strony Platformy – stwierdził.

– To są osoby, które nie mają żadnego sumienia i skrupułów, żeby posługiwać się każdym kłamstwem i każdą manipulacją, tylko po to, żeby obalić rządy PiS, posłużą się wszystkim – dodał.