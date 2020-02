Turczynowicz-Kieryłło: Sztab Kidawy-Błońskiej proponuje kampanię hejtu

– Myślę, że dobro zwycięża - i będziemy dalej prowadzić kampanię w taki sposób, który będzie nastawiony na wartości, a nie będzie kampanią hejtu, którą proponuje sztab pani Kidawy-Błońskiej – podkreślała entuzjastycznie szefowa sztabu prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak podkreślała, jest zadowolona z tego, że prezydent poprosił ją, aby zajęła się jego kampanią wyborczą. – Zaimponowała mi wizja pełnej szacunku prezydentury Andrzeja Dudy – dodawała.

– Prezydent deklarował, bardzo mocno o tym mówił, że jeśli on zostanie prezydentem, jeśli będzie kontynuował swoją misję, to Polacy są bezpieczni. Pracujemy nad tym, jak jeszcze można wspomóc społeczeństwo, co jeszcze można zrobić – mówiła w TVP 1. – Prezydent Andrzej Duda to gwarancja stabilności dla reform, ustaw prospołecznych – dodawała.

Nowy sondaż

Z sondażu dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM wynika, że nie dojdzie do zakończenia wyborów prezydenckich w pierwszej turze. 10 maja na największą ilość głosów może liczyć Andrzej Duda, który zyskałby 41,9 proc. poparcia.

Kolejny kandydat to już dużo gorszy wynik, wspierana przez Koalicję Obywatelską Małgorzata Kidawa-Błońska otrzymałaby jedynie 22,2 proc. głosów. Podium zamyka szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 10,4 proc.

Na kandydata Lewicy Roberta Biedronia swój głos oddałoby 8,2 proc. ankietowanych. Kandydat niezależny Szymon Hołownia ma poparcie 7,4 proc. Na ostatniej pozycji uplasował się kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, na niego zagłosowałoby 4,1 proc. badanych.