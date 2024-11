"Włam na konto?". Graś zszokowany wpisem Hołowni o Nawrockim

Do przedstawienia reprezentanta największej partii opozycyjnej w wyborach prezydenckich doszło podczas "spotkania obywatelskiego" w Krakowie. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni, został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki.

Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił historyk.

– O decyzji zdecydowały osobiste zalety dr. Nawrockiego, wspaniałe zalety – życiowa droga, ale również i to, że mamy dziś stan szczególny, który niestety można określić jako wewnętrzną wojnę – polsko–polską. My tej wojny nie chcemy. Chcę to państwu jasno powiedzieć – powiedział Jarosław Kaczyński.

Hołownia wywołał burzę. Graś: Serio?

Szymon Hołownia zabrał głos po decyzji PiS o poparciu kandydatury Karola Nawrockiego. "Zakończył się etap partyjnych castingów, znamy już nominacje. Po lewej stronie mamy kandydata namaszczonego przez Donalda Tuska, po prawej – przez Jarosława Kaczyńskiego" – napisał polityk.

"Dwie megapartie powiedziały, co będzie dla nich najlepsze przez następne 5 lat – “POPIS: reaktywacja”. A co będzie najlepsze dla obywateli – z lewa, z prawa i ze środka? Niezależność, współpraca, bezpieczeństwo i determinacja do sklejania Polski" – dodał lider Polski 2050.

Jego wpisem zszokowany jest szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś.

"Serio? To włam na konto czy prawdziwy wpis?" – dopytuje Graś na portalu X.

Wybory prezydenckie 2025

W sobotę z kolei odbyły się prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które wygrał Rafał Trzaskowski (pokonał w nichRadosława Sikorskiego). Oprócz tego swój start w wyborach ogłosili Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Nadal nie wiadomo, kto będzie reprezentował Lewicę.

