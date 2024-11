"To szansa dla Nawrockiego i Mentzena". Prezes Ordo Iuris o kandydacie KO

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni, został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

– Polska to moja wielka miłość, jedyna o którą żona się nie pogniewa. Dlatego jestem gotowy zostać prezydentem RP – powiedział Nawrocki. Jak zaznaczył, jest to dla niego "wielki zaszczyt, ogromnie zobowiązanie", ale jest "gotowy zostać Państwa prezydentem". – Jestem gotowy, bo całe życie jestem z Wami, obok Was. Znam Polaków i rozumiem Wasze potrzeby. Chcę zostać Waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska, by istnieć musi być wielka. Trzeba bronić naszych wartości i nie pozwolić na zabranie nam symboli o ograniczanie naszej suwerenności – mówił dr Nawrocki.

Kwaśniewski krytykuje postawę Trzaskowskiego

Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski, komentując wystawieni dr. Karola Nawrockiego przez PiS w wyborach prezydenckich, nawiązał do kandydatury Rafała Trzaskowskiego.

"Człowiek usuwający krzyże z urzędów, wprowadzający wulgarne standardy seksedukacji, niezdolny do efektywnego zarządzania miastem (urbanistyka chaosu, ścieki, 700 mln na kloc sztuki nowoczesnej)… to szansa dla Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena" – napisał adwokat.

Jak zaznaczył prezes Instytutu Ordo Iuris: "Będziemy pilnować kandydatów".

Prezes Ordo Iuris: Troszkę mi żal Sikorskiego

Mec. Kwaśniewski odniósł się również do kandydatury Radosława Sikorskiego, która ostatecznie przepadła w prawyborach organizowanych wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.

"Troszkę mi nawet żal Radosława Sikorskiego" – napisał Jerzy Kwaśniewski. "Skala porażki przytłacza, nie pomogły mu nawet rozpaczliwe ataki na Ordo Iuris, których chwytał się w ostatnich dniach" – dodał.

Prezes Instytutu Ordo Iuris stwierdził jednocześnie, że "odrzucenie doświadczonego polityka na rzecz Rafała Trzaskowskiego" świadczy – w jego ocenie – o "jakimś skrajnym zamroczeniu w KO".

