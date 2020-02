Tarnowskie Góry: Śmierć w parku wodnym. Mężczyzna zasłabł po wyjściu z sauny

Mężczyzna, który zmarł miał 28 lat i mieszkał w Tarnowskich Górach. Jak informuje portal Onet zasłabł po wyjściu z sauny i wejściu do basenu. Jego życia niestety nie udało się uratować.

Do sprawy odniosła się tarnogórska policja. –Młody mężczyzna po wyjściu z sauny wszedł do basenu o głębokości 120 cm i bezwładnie osunął się do wody – mówi w rozmowie z Onetem Damian Ciecierski, rzecznik policji w Tarnowskich Górach. I dodaje: – Mimo szybkiej reakcji klientów i akcji reanimacyjnej podjętej przez ratowników w aquaparku, nie udało się go uratować.

Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii. Sprawę bada prokuratura.