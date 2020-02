Tropikalne raje nad Wisłą

Ponad 740 palm sprowadzonych z Malezji, Kostaryki i USA, 32 zjeżdżalnie, 3 mln litrów wody w basenach, wielki otwierany dach oraz temperatura wnętrz, która przez cały rok ma przekraczać 30 st. C. To tylko niektóre zalety największego zadaszonego parku wodnego w Europie, który 20 lutego został otwarty we wsi Wręcza między Warszawą a Łodzią.