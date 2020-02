Poseł Konfederacji: To jest przedszkole, o czym my rozmawiamy?

Dwa tygodnie temu media obiegły zdjęcia, na których Joanna Lichocka trzyma wyciągnięty środkowy palec w stronę opozycji. Od tamtego momentu opozycja atakuje rząd.

– Ta cała dyskusja o hejcie to jest teatr. Pamiętam posiedzenie Sejmu, gdy opozycja totalna deklarowała cały dzień zero hejtu, zero waśni i następnego dnia od razu wszyscy skoczyli sobie do gardeł. Teraz rozmawiamy, kto pokazał palca komu. Przepraszam, ale to jest przedszkole. My mamy odpowiedzialność za państwo – mówił Konrad Berkowicz w TVP.

W dalszej części programu poseł Konfederacji skrytykował hipokryzję działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy krytykują rekompensatę, jaką PiS chce przeznaczyć na media publiczne. – Dlaczego wy przeznaczaliście przez osiem lat grube miliardy na swoją telewizję publiczną zamiast na zdrowie Polaków? – dopytywał polityk.

Poseł podkreślił, że polska służba zdrowia potrzebuje zmian systemowych. Powoływał się przy okazji na raport OECD, który miał wykazać, że ok. 40 proc. funduszy przekazywanych na służbę zdrowia jest marnowanych. Jego zdaniem należy zmienić system finansowania szpitali, tak aby ilość pieniędzy była uzależniona od liczby pacjentów. – Tak żeby pieniądze szły za pacjentem – mówił Berkowicz.