Europoseł PO o 500+: Niepracujący mają czasem lepiej, niż pracujący

W poniedziałek Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z mieszkańcami Piaseczna. Podczas rozmowy o 500 plus kandydatka Platformy stwierdziła, że „ludzie, którzy pracują, czują się w jakiś sposób upokorzeni, że ktoś jest wspierany, a nie pracuje”. – Bo w każdym społeczeństwie są osoby, którym musimy pomagać, bo sobie nie dają rady. Ale pomagać w taki sposób, żeby je wyciągać z tego, że nie pracują, żeby miały szanse normalnie się rozwijać – dodała.

Kandydatka na prezydenta stwierdziła, że państwo powinno powinno wspierać ludzi pracujących. Polityk podkreśliła, że ludzie niepracujący taki sam przykład dają swoim dzieciom.

W podobnym tonie o rządowym programie wsparcia rodzin wypowiedział się w rozmowie na antenie Wirtualnej Polski europoseł Andrzej Halicki. – Trzeba wspomagać potrzebujących, słabszych, ale nie może być tak, że ci niepracujący, mają czasem lepiej, niż ci pracujący – tłumaczył Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Europejskiej.

Zapewniał jednak, że 500+ nie zostanie zlikwidowane: – To program do naprawy, który uczyni ten projekt dużo bardziej sprawiedliwym, racjonalniej gospodarującym miliardami, które są na niego przeznaczane. Należy wspomagać wszystkich tych, którzy mają mało, ale polityka państwa musi być skierowana na motywowanie do pracy.