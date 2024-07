Gambit Orbána

Ministrowie rządu biegają niczym chłopcy na posyłki do miejscowego, warszawskiego ambasadora USA, wdzięcznie przyjmując od niego pouczenia i rozkazy. Z tego punktu widzenia wysłanie do Waszyngtonu byłego ministra obrony Bogdana Klicha, który ma być kierownikiem placówki (cokolwiek by to znaczyło), człowieka, który wsławił się tym, że nazywał Donalda Trumpa obsesjonatem, osobą niezrównoważoną i w gruncie rzeczy wariatem, stanowi jedynie dopełnienie katastrofy polskiej dyplomacji, która stała się zabawką w rękach Radosława Sikorskiego.