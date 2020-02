Po raz pierwszy w życiu pani Przetakiewicz miała okazję odwiedzić szpital onkologiczny i swoje wrażenia opublikowała w obszernym internetowym komentarzu, cytowanym m.in. przez portal Pudelek.

„Kilka tygodni temu zobaczyłam piekło. Ludzkie tortury. Nie! To nie był film. To był szpital onkologiczny w Warszawie, w 2020 roku!!! 7 stycznia przekroczyłam jego próg z kimś, kto był chory. I nogi się pode mną ugięły. Moje najstraszniejsze obawy okazały się bardzo naiwne. Zobaczyłam setki cierpiących, przerażonych ludzi. Kolejka do pierwszego prostego badania: minimum dwie godziny czekania. Na stojąco. Kolejne procedury podobnie. Tyle łez, rozpaczy i bezradności nie widziałam NIGDY” – opisuje pani celebrytka. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie miała pomysłu, jak poprawić tę sytuację.

– 100 tys. ludzi rocznie umiera w Polsce na nowotwór, z czego około 10 tys. całkowicie i wyłącznie z winy złej organizacji i braku odpowiedniego leczenia! Gdy w katastrofie lotniczej ginie 300 pasażerów – cały świat płacze. A 10 tys. osób to 30 takich katastrof lotniczych w ciągu roku, czyli średnio ponad dwie takie tragedie w ciągu miesiąca!!! Proszę Cię, zabierz głos. Nie milcz. Napisz komentarz. Stwórzmy wspólnie APEL SPOŁECZNY – pisze poruszona. O tak! Tylko internetowe komentarze i społeczny apel pani Przetakiewicz mogą uratować polską onkologię. A jak już pani Joanna naprawi nam onkologię, to weźmie się do poprawy funkcjononowania SOR-ów. Tej siły nic już nie powstrzyma.