Scheuring-Wielgus: Koronawirus spadł PiS-owi z nieba. Prezent bożonarodzeniowy w środku lutego

– Politycy PiS wykorzystują ten fakt do tego, żeby przykryć sytuację w obozie PiS. Robią to w sposób perfidnie okrutny – oceniła.

– Pierwszy raz od bardzo dawna nie odbiję piłeczki – odpowiedział wiceminister Janusz Kowalski z PiS. – Nie będę używał argumentów, których pani używa, bo Polacy oczekują teraz od nas spokojnej, rzetelnej informacji, a nie siania paniki, więc zachęcam, żeby skupić się na tym, aby nie próbować tego rozgrywać politycznie – dodał wyraźnie zniesmaczony zachowaniem posłanki.

Kowalski zapewnił przy tym, że rząd obserwuje, to co dzieje się ws. koronawirusa i reaguje na to "w sposób spokojny i rzetelny".

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. odnotowano 81 027 potwierdzone przypadki COVID-19 na całym Świecie, w tym 2 763 zgonów, co stanowi 3,4 proc. chorych.

Według stanu na 26 lutego 2020 r. zgłoszono 2 763 zgonów z powodu zarażenia koronawirusem z: Chin (2716), HongKongu (2), Iranu (15), Korei Południowej (11), Włoch (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (4), Taiwanu (1), Filipin (1), Japonii (1) i Francji (1).