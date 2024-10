Polacy rozczarowani rządem Tuska. Nie wywiązuje się z obietnic

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 36,9 proc. ankietowanych uważa, iż rząd Tuska realizuje wyborcze obietnice. Zaledwie 6,9 proc. respondentów jest zdania, że rząd "zdecydowanie się wywiązuje" z deklaracji. Pozostałe osoby wybrały opcję "raczej się wywiązuje".

Przeciwnego zdania jest większość, bo aż 51,4 proc. badanych – 28,3 proc. uważa, że rząd zdecydowanie nie wywiązuje się obietnic, natomiast 23,1 proc. uczestników badania twierdzi, że zdecydowanie się nie wywiązuje. 11,7 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

"Wyborcy koalicji rządzącej w przeważającej większości twierdzą, że rząd Tuska wywiązuje się z obietnic. Uważa tak 68 proc. ankietowanych w tej grupie. Przeciwnego zdania jest 25 proc. respondentów, a 7 proc. nie ma zdania. Najwięcej krytyków jest oczywiście wśród wyborców opozycji. W tej grupie jedynie 7 proc. respondentów uważa, że obecny rząd dotrzymuje obietnic. 88 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie ma zdania na ten temat. Wśród pozostałych wyborców opinie są dużo bardziej podzielone. 35 proc. respondentów w tej grupie uważa, że rząd wywiązuje się z obietnic. 10 proc. badanych uważa, że zdecydowanie, a 25 proc. że raczej się wywiązuje. Przeciwnie twierdzi 33 proc. ankietowanych. Aż 32 proc. nie ma zdania na ten temat" – opisuje WP.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-13 października metodą CAWI/CATI na grupie tysiąca osób.

Pierwszy rok rządów. Tusk: Nie było łatwo

W tym tygodniu minął rok od wyborów parlamentarnych, w których koalicja odsunęła od władzy Zjednoczoną Prawicę. – Dokładnie rok temu Polacy zdecydowali o rzeczy naprawdę do dzisiaj przecież nas poruszającej i wspaniałej i swoimi głosami, swoją determinacją, nadzwyczajną frekwencją doprowadzili do zmiany przez wiele lat wyczekiwanej przez bardzo dużą część polskiego narodu – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Tusk podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo wyborcze to wielkie zobowiązanie i zaszczyt. – To zestaw pewnych obowiązków. To nie my jesteśmy bohaterami tego dnia, tylko miliony Polek i Polaków. To oni dali nam szansę i my nie możemy jej zmarnować – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

– Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby drugi rok i kolejne naszych rządów, które są efektem tego wielkiego wysiłku Polek i Polaków, były lepsze, niż ten rok, który minął – zapewnił.

Czytaj też:

Sondaż: Polska zalana przez powódź, ale ocena rządu dobraCzytaj też:

Najnowszy sondaż to cios dla polityków. Oto wyniki