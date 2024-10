Najnowszy sondaż to cios dla polityków. Oto wyniki

"Super Express", który zlecił wykonanie badania, przypomina, że w Sejmie trwają prace nad ustawą budżetową na przyszły rok. Zakłada ona, że najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent, premier, posłowie i senatorowie dostaną podwyżkę wynagrodzeń o 4,1 proc.

Jak wynika z przeprowadzonego dla gazety sondażu, Polacy uważają, że posłowie i ministrowie zarabiają za dużo.

Ile powinna wynosić poselska pensja? Najnowszy sondaż

Poseł na Sejm zarabia ok. 13 tys. zł brutto. Na pytanie, "ile Twoim zdaniem powinni zarabiać polscy posłowie zasiadający w Sejmie", 58 proc. ankietowanych wskazało, że do 10 tys. zł, 26 proc. uważa, że 10-15 tys. zł, 6 proc., że 16-20 tys. zł, zaś 1 proc. uważa, że 21-25 tys. zł. Tyle samo ankietowanych wskazuje, że wynagrodzenie posła powinno wynosić ponad 25 tys. zł. Z kolei zdania w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

Pracownia zapytała również o stosunek do wynagrodzeń ministrów (minister zarabia ok. 14 tys. zł brutto). Zdaniem 43 proc. badanych ministrowie powinni zarabiać do 10 tys. zł. Na wynagrodzenie w wysokości 10-15 tys. zł wskazuje 31 proc. pytanych. Z kolei 14 proc. wskazało odpowiedź, że wynagrodzenie powinno wynosić 16-20 tys. złotych, 3 proc. – że 21-25 tys. zł, a 2 proc. uważa, że ponad 25 tys. zł. Zdania w tej sprawie nie ma 7 proc. ankietowanych.

Zarobki prezydenta i premiera. Polacy wskazali wysokość wynagrodzenia

Polacy wypowiedzieli się także w kwestii wynagrodzenia prezydenta, który zarabia 25,5 tys. zł brutto. Wysokość pensji głowy państwa na poziomie 21-25 tys. zł wskazuje 23 proc. respondentów, zaś 21 proc. mówi o 16-20 tys. zł. Wynagrodzenie w wysokości do 10 tys. zł wskazuje z kolei 18 proc. badanych, zaś na poziomie 10-15 tys. zł – 17 proc. Natomiast 14 proc. uważa, że wynagrodzenie prezydenta powinno wynosić ponad 25 tys. zł. Zdania w tej sprawie nie ma 7 proc. pytanych.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie premiera (szef rządu zarabia 20,5 tys. zł brutto), 23 proc. ankietowanych uważa, że jego pensja powinna wynosić do 10 tys. zł. Po 22 proc. respondentów wskazuje na zarobki w wysokości 10-15 tys. zł oraz 16-20 tys. zł. Natomiast 17 proc. badanych uważa, że wynagrodzenie powinno wynosić 21-25 tys. zł, a 8 proc. wskazuje na ponad 25 tys. zł. Zdania w tej sprawie nie ma 8 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-6 października na próbie 1007 dorosłych Polaków.

