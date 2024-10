Sondaż po zapowiedzi Tuska. Połowa Polaków nie ma wątpliwości

Podczas zeszłotygodniowej konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły strategii migracyjnej Polski. Poinformował też, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Oświadczył przy tym, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny.

W tym tygodniu rząd przyjął dokument pod nazwą "»Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo«. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030", której celem ma być odzyskanie pełnej kontroli nad migracją i maksymalne ograniczenie procederu nielegalnego przekraczania polskich granic.

Zawieszenie prawa do azylu. Polaków zapytano o słowa Tuska

"Donald Tusk zapowiedział, że Polska mogłaby «czasowo zawiesić prawo do azylu». Jak ocenia Pani/Pan tę zapowiedź?" – takie pytanie zadała ankietowanym pracownia SW Research na zlecenie rp.pl, serwisu internetowego dziennika "Rzeczpospolita".

Odpowiedzi "pozytywnie" udzieliło 49,4 proc. badanych. Negatywnie słowa szefa rządu oceniło 24,1 proc. respondentów. 26,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Redakcja "Rz" wyjaśnia, że liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku.

Przedstawicielka agencji SW Research Dorota Cywińska powiedziała, że czasowe zawieszenia prawa do azylu zdecydowanie częściej popierają mężczyźni (56 proc.) niż kobiety (43 proc.), a odsetek osób przychylnych zapowiedzi Tuska wzrasta wraz z wiekiem (35 proc. – osoby do 24 roku życia, 52 proc. – osoby po 50 roku życia). Częściej niż ogół respondentów zawieszenie azylu za słuszne uważają badani o dochodach wynoszących 5001 zł – 7000 zł netto (55 proc.) i mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 199 tys. osób (55 proc.).

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 15-16 października 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Czytaj też:

Politico pisze o zwycięstwie Tuska. "UE poparła jego pomysł"