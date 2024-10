Politico pisze o zwycięstwie Tuska. "UE poparła jego pomysł"

"Przywódcy Unii Europejskiej przyjęli w czwartek propozycję polskiego premiera dotyczącą tymczasowego zakazu azylu dla osób pochodzących z Rosji lub Białorusi. To ostrzeżenie dla Moskwy, by nie wykorzystywała napływu migrantów do destabilizacji krajów europejskich" – informuje Politico.

"Rosja i Białoruś, ani żaden inny kraj, nie mogą pozwolić na nadużywanie naszych wartości, w tym prawa do azylu, i podważanie naszych demokracji" – głosi oświadczenie 27 przywódców UE po spotkaniu w Brukseli.



Politico o szczycie UE: Zwycięstwo Tuska

W ocenie Politico to "zwycięstwo Tuska, który w zeszłym tygodniu ogłosił, że Polska tymczasowo zawiesi prawo do azylu dla migrantów przechodzących przez granicę z Białorusią". Premier tłumaczył, że napływ imigrantów został zaaranżowany przez Rosję w ramach "wojny hybrydowej" mającej na celu destabilizację Polski.

"Tusk chciał, aby UE poparła pomysł, że kraj może powoływać się na względy bezpieczeństwa jako uzasadnienie zawieszenia praw azylowych – i uzyskał to" – podkreśla portal.

Serwis przywołuje w tym kontekście wypowiedź szefa polskiego rządu, który w czwartek po rozmowach w Brukseli, powiedział dziennikarzom: – Właśnie wróciłem ze spotkania ze wszystkimi najważniejszymi przywódcami i to, co chciałem osiągnąć, osiągnąłem.

Kryzys migracyjny. UE zmienia podejście?

Cytowana w tekście premier Danii Mette Frederiksen pochwaliła dyskusję między przywódcami jako "w końcu bardziej realistyczną i uczciwą, jeśli chodzi o migrantów i osoby ubiegające się o azyl" – powiedział Politico jeden z unijnych dyplomatów, który zastrzegł sobie anonimowość.



Drugi rozmówca dodał, że rozmowy były "całkiem dobre" i "nie tak polaryzujące", co – zdaniem portalu – stanowi zmianę w stosunku do wcześniejszych spotkań w sprawie migracji, które przebiegały w napiętej atmosferze.



