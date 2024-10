Tusk po spotkaniu w Brukseli: Poszło łatwiej, niż się spodziewałem

Rząd we wtorek przyjął strategię migracyjną Polski na lata 2025-2030. Przyjęcie tego dokumentu premier Donald Tusk zapowiedział podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Od tamtej pory propozycja była szeroko komentowana, a jednocześnie mocno krytykowana. Wszystko przez zapowiedź czasowego zawieszenia prawa do azylu.

– Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – oświadczył szef rządu. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – dodał.

Tusk: Poszło łatwiej, niż się spodziewałem

Donald Tusk wziął udział w spotkaniu w sprawie migracji w Brukseli. Rozmowy odbyły się przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej, które będzie poświęcone tej samej kwestii. W spotkaniu, oprócz szefa polskiego rządu, uczestniczyli przedstawiciele kilku krajów: Włoch, Danii, Holandii, Austrii, Węgier, Malty, Słowacji, Grecji, Cypru i Czech.

Premier Donald Tusk przedstawił zapisy strategii migracyjnej Polski. – Nikt nie ma tu problemu, by uznać polskie prawo do czasowego zawieszenia azylu. Wszyscy też rozumieją jak specyficzna jest sytuacja, kiedy w przemyt ludzi zaangażowane są wrogie reżimy, tak jak w przypadku Rosji i Białorusi – powiedział. – Muszę powiedzieć, tak między nami, że poszło łatwiej, niż się spodziewałem – podkreślił.

Co zwiera strategia migracyjna?

O tym, co konkretnie zawiera strategia migracyjna informował portal Money.pl. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dokument zatytułowany "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy, takie jak: kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane". Rząd będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji.

