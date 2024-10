Miedwiediew o polskim generale: Emerytowany głupek

Podczas konferencji Defending Baltics, gen. Rajmund Andrzejczak stwierdził: – Jeśli (Rosjanie – red.) zaatakują choćby centymetr litewskiego terytorium, odpowiedź nadejdzie natychmiast. Nie pierwszego dnia, ale w pierwszej minucie. Uderzymy we wszystkie strategiczne cele w promieniu 300 kilometrów. Zaatakujemy bezpośrednio Petersburg.

Miedwiediew wspomina o rozbiorach

Polski wojskowy tłumaczył później, że cytując jego wypowiedź "Bild" pominął najważniejsze przesłanie i kontekst całości wypowiedzi. Otóż podczas konferencji gen. Andrzejczak został zapytany, czy w razie rosyjskiej agresji, państwa bałtyckie mogą liczyć na Polskę jako na sojusznika, który przyjdzie im z pomocą. Pytanie padło w kontekście trwającej modernizacji polskich sił zbrojnych, w tym przeznaczania na wojsko 4 proc. PKB, o czym przedstawiciele innych państw na tego typu konferencjach wiedzą.

Na słowa Andrzejczaka w swoim konfrontacyjnym stylu odpowiedział były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew. – Ten emerytowany głupek lepiej wspomniałby liczne rozbiory Polski i nie drażnił bestii. A przecież Warszawa była częścią Imperium Rosyjskiego. Stęskniłeś się? – pyta prowokacyjnie.

Gen. Andrzejczak: Przede wszystkim realizacja ustaleń NATO

Gen. Andrzejczak powiedział, że "Bild" pominął najważniejszą część wypowiedzi, a rzecz dotyczy działania NATO. – Ja przede wszystkim powiedziałem, żebyśmy zrobili to, co już ustaliliśmy, że zrobimy w 2016 r. i na następnych szczytach, czyli 2 proc. PKB [na obronność – red.]. Żebyśmy te plany regionalne, które moim zdaniem zostały bardzo dobrze przygotowane i przedłożone przez gen. Cavolego, dowódcę strategicznego [Sił Sojuszniczych w Europie – red] politykom do akceptacji i zaakceptowane, po prostu wypełnili. Żebyśmy nie szukali innych źródeł typu relacje bilateralne czy kwestie dot. Unii Europejskiej, która jakoby miałaby się zająć bezpieczeństwem. Żebyśmy nie mieszali, tylko zrobili na czas to, co mamy uzgodnione – powiedział wojskowy. – Niemcy się z tego nie wywiązały, a Polska wywiązała się w sposób, który jest uważany za spektakularny – dodał.

