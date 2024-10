Cejrowski: Atakujemy Petersburg? Lisicki: Rosję pokonamy gadaniem, bez broni

W nowym nagraniu na Kanale Zero generał Rajmund Andrzejczak i Sławomir Dębski ustosunkowali się do głośnej wypowiedzi byłego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Wilnie. Konkretnie chodzi o fragment wypowiedzi nt. zakresu reakcji militarnej na wypadek wkroczenia Rosjan na terytorium Litwy. Cytat podany przez niemiecki "Bild" wzbudził w Polsce zaniepokojenie ze względu na konsekwencje, jakich należałoby się spodziewać ze strony Moskwy, gdyby Polska w obronie Litwy wystrzeliła rakiety w Rosję.

– Jeśli zaatakują choćby centymetr litewskiego terytorium, odpowiedź nadejdzie natychmiast. Nie pierwszego dnia, ale w pierwszej minucie. Uderzymy we wszystkie strategiczne cele w promieniu 300 km. Zaatakujemy bezpośrednio Petersburg – powiedział gen. Andrzejczak.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. słowa gen. Andrzejczaka. – Wspomniał pan o Ukrainie. Tymczasem gen. Andrzejczak, czyli b. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który powiedział, że nawet jeśli milimetr ziemi litewskiej zostałby zaatakowany przez Rosję, to odpowiemy natychmiastowym atakiem na Petersburg – opisywał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Szczerze mówiąc, jak czytałem tę wypowiedź, to zastanawiałem się nad dwiema kwestiami. Po pierwsze, czy Polska dysponuje środkami do ataku na Petersburg. Mam tu poważne wątpliwości. Po drugie, zgodnie z nową doktryną wojenną rosyjską, gdyby Polska zaatakowała Petersburg, to Rosja może odpowiedzieć nam bronią atomową. Zastanawiam się, w jakiej roli występuje tu gen. Andrzejczak – dodawał Paweł Lisicki.

– Wyświetliło mi się kilka znaków zapytania. Czemu on mówi o milimetrze Litwy? Jeżeli wypowiadał się w kontekście NATO, to jest Litwa, Łotwa i Estonia. Najpierw najbliżej jest Estonia, wiec czemu mówi o Litwie? Obiecuje Litwinom w imieniu Polski, że Polska samodzielnie rozwali Petersburg? Czy robi to w imieniu NATO? Nie mógł stosować "my" w kontekście NATO. Teraz dziennikarze powinni dopytywać gen. Andrzejczaka o szczegóły – wskazywał Wojciech Cejrowski.

