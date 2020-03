Zandberg drwi z teorii spiskowej Rostowskiego: Czy ktoś z PO zdemaskuje spisek Reptilian?

Rostowski w swoim wpisie odniósł się do słów Konrada Piaseckiego, który wyraził zdziwienie, że opozycja lansuje spiskową teorię ukrywania pierwszego przypadku koronawirusa. "W taką operację musiałoby być zaangażowanych co najmniej kilka osób, ryzyko wycieku info byłoby ogromne. I nie za bardzo widać cel" – stwierdził Piasecki.

Zdaniem Rostowskego PiS chciał ogłosić pierwszy przypadek koronawirusa tuż przed konwencją Kidawy-Błońskiej.

Mimo że do niczego takiego nie doszło, to polityk nie rezygnował ze swojej teorii i już po konwencji stwierdził, że: "Cel BYŁ może prosty ale stał się nie do osiągnięcia po pytaniu na TT @M_K_Blonska #Kidawa2020. Teraz mają problem: ogłoszenie nastąpi dziś/jutro czy później? Jak dziś/jutro to znaczy że pytanie było zasadne. Jak później to grożą im: epidemia, niedowierzanie i dochodzenie prawdy" – spekulował były wicepremier na Twitterze.

Z wpisów polityków Platformy Obywatelskiej otwarcie drwili działacze lewicy - Adrian Zandberg oraz Anny Marii Żukowskiej.

"Czy w kolejnym odcisku ktoś z PO założy czapeczkę z folii aluminiowej i zdemaskuje spisek Reptilian?" – kpił Zandberg.