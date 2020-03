Podejrzenie koronawirusa w Policach. Zamknięto szkołę i internaty

Jak informuje Onet.pl, kwarantanna ma potrwać do czasu ustalenia, czy żaden uczeń nie został zarażony koronawirusem. O izolacji placówek Sanepid zdecydował wczoraj późnym wieczorem. Decyzja dotyczy dwóch Internatów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach przy ul. Siedleckiej 6a i Kresowej 7.

Starostwo Powiatowe w Policach, które przekazało decyzję Sanepidu, zdecydowało, że odwołane zostaną również zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza.

To nie pierwszy przypadek w Polsce, gdzie podejrzenie koronawirusa doprowadziło do zamknięcia szkoły. Wcześniej odwołano lekcje w kołobrzeskiej podstawówce, po tym jak do szpitala w Szczecinie trafiła 10-latka, która w ferie była w Indonezji i ma objawy, które przypisywane są koronawirusowi. Budynek szkoły został zdezynfekowany.