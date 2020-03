"GW": Nie żyje Stanisław Kania, były I sekretarz KC PZPR

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", Kania zmarł we wtorek na niewydolność serca i zapalenie płuc.

Stanisław Kania urodził się w 1927 r. we Wrocance. Był członkiem Batalionów Chłopskich, a następnie wstąpił do Związku Walki Młodych i PZPR. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przez KC PZPR w 1958 r., pracował w Warszawskim Komitecie Wojewódzkim PZPR. W 1968 r. został członkiem KC PZPR.

Od 16 kwietnia 1971 do 6 września 1980 sekretarz KC PZPR, a od 12 grudnia 1975 do 18 października 1981 członek Biura Politycznego. Od 6 września 1980 do 18 października 1981 I sekretarz KC PZPR. Objął to stanowisko po Edwardzie Gierku.

W latach 1981–1983 był członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji. Od maja 1982 do listopada 1985 był członkiem Rady Państwa, w latach 1983–1985 przewodniczącym Komisji ds. Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa. W Sejmie IX kadencji (1985–1989) przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych. W latach 1985–1990 był członkiem Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

12 stycznia 2012 na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie został ostatecznie uniewinniony z zarzutu wprowadzenia stanu wojennego.