Duży sukces TVP. "Będą pierwszymi w historii"

Telewizja Polska wspólnie z Europejską Unią Nadawców ponownie zorganizują koncert finałowy Eurowizji Junior w Polsce. TVP będzie pierwszym w historii nadawcą, który zorganizował dwa festiwale Eurowizji Junior. Przewiduje się, że show odbędzie się w Krakowie - donosi portal Wirtualne Media.

Po tym, jak konkurs ponownie wygrała młoda Polka, Viki Gabor (poprzednio Roksana Węgiel), Telewizja Polska była zainteresowana organizacją następnej edycji Eurowizji Junior.

Telewizja Polska podała teraz oficjalnie, że została właśnie organizatorem tego wydarzenia w 2020 roku. Europejska Unia Nadawców ponownie powierzyła organizację festiwalu TVP.

– Telewizję Polską spotkał ponowny zaszczyt uczestniczenia we wspaniałej przygodzie, jakim jest organizacja widowiska na skalę światową – powiedział Prezes TVP Jacek Kurski. – Eurowizja Junior to przedsięwzięcie ważne także dlatego, że pozwala zaistnieć młodym wykonawcom i pokazać ich wielki talent wielomilionowej publiczności. Jestem dumny, że TVP może się do ich sukcesu przyczynić – mówi Jacek Kurski cytowany w przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl komunikacie.