"Gdyby mój głos był wiążący...". Prof. Zybertowicz wskazuje, co powinien zrobić prezydent

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Nowela trafiła do prezydenta. Od czasu Andrzej Duda ma 21 dni na decyzję, czy ją podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Trudno przewidziec, jaką decyzję podejmie prezydent. Swoje zdanie na temat noweli wyraził doradca Andrzeja Dudy, prof. Andrzej Zybertowicz. Jego stanowisko jest jasne: – Nie wiem co zrobi. Gdyby mój głos doradczy był wiążący, to bym poradził, żeby podpisał tę ustawę. Uważam, że to co zrobiła opozycja wokół problematyki onkologii, to jest demagogia, manipulacja, nieszczerość – mówił Andrzej Zybertowicz w rozmowie z Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i" w TVN24.

I dodał: – Od momentu, gdy ówczesny premier Donald Tusk strzelił w stopę własnemu państwu, zachęcił do niepłacenia abonamentu na telewizję, telewizja ma problem ze spinaniem budżetu.