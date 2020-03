Dziennikarz Polsat News ostro odpowiada krytykom prezydenta

W środę na peronie zamkniętej od wielu lat stacji PKP prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzają program Kolej plus. Zakłada on budowę i odbudowę linii kolejowych do co najmniej dwudziestu polskich miast średniej wielkości.

W internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy kpiących z Andrzeja Dudy, który podpisał ustawę przy ławce ustawionej na środku peronu. Krytykom prezydenta ostro odpowiedział dziennikarz prowadzący w Polsat News program "Punkt widzenia", Grzegorz Janowski.

– Oto wczoraj pan prezydent Andrzej Duda podpisał na peronie w Końskich ustawę Kolej plus. Taką, która ma wesprzeć polskie kolejnictwo, przywrócić połączenia w polskich miastach, szczególnie powiatowych. I ale się śmiechu z tego narobiło, ale opozycja mówiła i inni na Twitterze i Facebooku, że to śmiech i tak dalej, i tak dalej – zaczął dziennikarz.

– Jaki śmiech? Jaka kompromitacja? Hej wy, którzy siedzicie teraz nad latte za 25 złotych na Placu Zbawiciela, byliście kiedyś w Polsce powiatowej? Widzieliście, jak wyglądają te dworce? Widzieliście, jak wygląda powiat Polski po 30 latach transformacji? – pytał.

– Jaki to jest kraj? Jakie to jest państwo? Z czego się śmiejecie? – mówił Jankowski. Fragment wypowiedzi dziennikarza trafił do internetu.