Poszukiwania Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: Znaleziono fragment odzieży

Dziesięć lat po zaginięciu Iwony Wieczorek kilkudziesięciu policjantów ponownie rozpoczęło dziś poszukiwania. Śledczy mają poważne przypuszczenia, gdzie ukryte są zwłoki dziewczyny. Czynności zlecone przez Prokuraturę Krajową prowadzone w Sopocie, na terenie ogródków działkowych. Policjanci korzystają z dronów, georadaru należącego do prywatnej firmy oraz psów tropiących zwłoki.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarki RMF FM wynika, że w czasie dzisiejszych poszukiwań znaleziono fragment odzieży, prawdopodobnie bielizny. "Materiał został znaleziony w niewielkim zbiorniku wodnym obok działki, na której Iwona Wieczorek była ze znajomymi przed pójściem do sopockiego klubu. Po opuszczeniu tego klubu zaginęła" – informuje rozgłośnia. Jak dodano, stan odzieży jest na tyle zły, że wymaga dalszych badań. Rozgłośnia podkreśla, że nie ma pewności, czy odnaleziony materiał ma związek z zaginioną Iwoną Wieczorek, "dlatego nie można mówić o jakimkolwiek przełomie, choć nie można tego wykluczać".

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek sięga lipca 2010 roku. Wtedy to dziewczyna zniknęła bez śladu i mimo upływu lat nie udało się wyjaśnić okoliczności jej zaginięcia. W ostatnim czasie do nowych świadków w sprawie dotarła reporterka TVP Info. W programie "Alarm" przedstawiono relację sąsiadów dziewczyny, którzy twierdzą że feralnej nocy słyszeli jej kłótnię ze znajomymi. Po nagranie z monitoringu policja miała się do nich zgłosić dopiero dwa tygodnie po zaginięciu Iwony. Wtedy jednak nagrał się już inny materiał. Sąsiedzi do dziś nie zostali przesłuchani.