Wybranowski o Hołowni: Coraz bardziej wygląda jak trailer serialu TVN

Podczas wizyty Hołownia udzielił wywiadu Polish Radio London. – Myślę o inicjatywie ustawodawczej w kierunku stworzenia okręgu wyborczego Zagranica, zamiast zaliczania głosów Polonii do Warszawy1. Polonia powinna mieć co najmniej jednego swojego posła – zadeklarował.

Poruszył temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. – Do polskich sądów wpływają miliony spraw rocznie, a sędziów jest ok. 10k. Rozwiązaniem tego problemu jest prawdziwa reforma, a nie demontaż, którego nikt nie potrafi poskładać. Tu potrzebna jest zmiana polityczna - zmiana prezydenta na prawdziwie bezpartyjnego – stwierdził Szymon Hołownia.

Do słów kandydata odniósł się dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. Publicysta nie pozostawił na Hołowni suchej nitki. "Zmiana prezydenta przyspieszy tryb prac w sądach? Nie słyszałem żeby Holownia miał w zanadrzu jakiś projekt ustawy reformującej sądy. Coraz częsciej mam wrażenie, że kandydatura p. Hołowni nie jest na serio. Że to jakiś trailer serialu komediowego TVN w mediach spolecznościowych" – stwierdził Wybranowski.

