Ostre spięcie Gozdyry z internautami. "Pogarda z Pani wpisu przeziera"

W najnowszym odcinku kontrowersyjnego programu wystąpią Joanna Senyszyn, Włodzimierz Gut oraz Janusz Korwin-Mikke. Występ tego ostatniego nie spodobał się jednemu z internautów. "Przestaję poważnie traktować dziennikarzy, którzy dla kontrowersji, a co za tym idzie - oglądalności, zapraszają do studia takiego człowieka jak Korwin-Mikke.Przyzwoitość jest ważna!" – napisał mężczyzna.

Dziennikarka wdała się z nim w dyskusję i zarzuciła mu, że recenzuje program, którego jeszcze nie wyemitowano.

"W każdym razie gratuluję dedukcji: w programie #skandalisci występują kontrowersyjne postaci, a autorom programów zależy na oglądalności. Szok i niedowierzanie. Nie wiem, jak Pan na to wpadł, ale - uwaga - wszystko to prawda" – dodała w kolejnym wpisie.

Wtedy do dyskusji włączyła się inna użytkowniczka Twittera, która poradziła Gozdyrze, że jak oczekuje kontrowersyjnego programu, to może zaprosić pedofila. "Przeczytaj. Pomyśl. I tak do skutku" – odpisała dziennikarka Polsat News.

Internautka poczuła się jednak urażona taką odpowiedzią. "Pogarda z Pani wpisu przeziera. Nieładnie" – stwierdziła użytkowniczka Twittera, na co dziennikarka ripostowała, że była to jedynie "zachęta do myślenia".

"I to poczucie wyższości. Że trzeba zachęcić do myślenia (maluczkiego). Bo nie myśli znaczy skoro nie zgadza się z opinią Pani Redaktor. Nadal nieładnie" – odparła internautka.