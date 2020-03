Ekspercka diagnoza

Beata Tadla postanowiła poprzeć Macieja Orłosia, który zaapelował do swoich znajomych z TVP, by mieli odwagę powiedzieć „dość" i wyrazić oburzenie tym, co robi ich pracodawca.

Orłosia oburzyło to, jak TVP wyśmiała Kingę Rusin za jej słynną relację z prywatnej imprezy u Beyoncé. Tadla, która podobnie jak Orłoś pracowała kiedyś w TVP, wyznała, że „podpisuje się pod apelem”. – Uważam, że nie należy się wypowiadać dla telewizji publicznej. Jeśli już, to korzystać z programów na żywo – oczywiście licząc się z tym, że zakrzyczą nas pozostali goście, odpowiednio sformatowani, a także dziennikarz przychylny tym gościom. ale przynajmniej jest szansa, że wypowiemy coś na żywo i nikt tego nie wytnie. Jeżeli zgadzamy się na wypowiedź, która będzie później wypuszczona w formie krótkiego fragmentu, to rzeczywiście lepiej tego unikać. Nigdy nie wiadomo, w jaki kontekst się trafi, w jak sugestywne ramy nas wpiszą – radzi Tadla. Brzmi jak ekspercki opis standardów, które obowiązywały w TVP, gdy pracowała tam pani Tadla. Wszak każdy mierzy swoją miarą, prawda?