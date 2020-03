Grodzki: Poleciłem dwóm senatorom udać się na kwarantannę

Brutalna interwencja ochrony na koncercie Martyniuka. Fanka ma złamaną rękę

Do przykrych wydarzeń doszło podczas koncertu gwiazdora disco polo w Poznaniu. Uczestniczka koncertu chcąc odnaleźć w tłumie zagubioną matkę, próbowała wejść do niedozwolonej strefy. Do akcji wkroczyła ochrona. Doszło do szarpaniny.