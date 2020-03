Wałęsa atakuje braci Kaczyńskich. "To ohydne, potworne pomówienie"

Wałęsa w swoim wpisie na Facebooku przypomniał okres, kiedy współpracował z Jarosławem Kaczyńskim i śp. Lechem Kaczyńskim. Opisując okres upadku komunizmu w Polsce, były prezydent sobie przyznał najważniejszą rolę w przeprowadzaniu zmian.

„Był czas kiedy wspólnie, solidarnie w straszliwie trudnych warunkach prowadziliśmy Polskę zyskując w Europie i Świecie uznanie, poparcie i pomoc (…) Stałem na czele tej drogi. Wydawało się że bracia Kaczyńscy wspierają mnie w tych dążeniach. Obdarzyłem ich najwyższymi stanowiskami w Państwie” – tłumaczy Wałęsa.





Dalej były prezydent opowiada jak widzi swoją współpracę z braćmi Kaczyńskimi na przestrzeni lat, w ostrych słowach krytykując polityków.

„Zorientowałem się jednak, że ich działania, ich charaktery są tak obrzydliwe tak fałszywe tak kłamliwe że wprost niebezpieczne. Musiałem więc ich zwolnić by chronić Polskę przed ich szaleństwami. Czas udowadnia że miałem racje. Po tym zwolnieniu nie mieli szans podnieść się politycznie. Nie przewidziałem że Krzaklewski (Marian Krzaklewski – red.) zawalczy o Prezydenturę i wyciągnie z niebytu Kaczyńskich da im stanowiska, by walczyli ze mną ułatwiając mu zostanie prezydentem” – relacjonuje Wałęsa.

Następnie polityk opisuje jak bracia Kaczyńscy uknuli, zdaniem Wałęsy, spisek, aby zmniejszyć jego pozycje. „Nie pozwoliłem na realizację ich zamiarów dlatego zorganizowali potworną prowokację pod nazwą Bolek. Co niektórzy dali się przekonać do tego obrzydliwego pomówienia. Jeszcze raz Publicznie oświadczam to jest sprawa zmontowana, ja nigdy nie zgodziłem się na współpracę z komunistami i ich służbami. Po odzyskaniu wymiaru Sprawiedliwości postaram się udowodnić że bracia Kaczyńscy zorganizowali to ohydne potworne pomówienie” – opisuje polityk, apelując o odsunięcie PiS-u od władzy.

Pisownia cytowanych wpisów oryginalna, za wpisem Lecha Wałęsy z Facebooka.