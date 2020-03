Artur Boruc poddany kwarantannie. "Typowe objawy"

Informacje o sytuacji w Bournemouth pojawiły się kilkanaście godzin po potwierdzeniu zarażenia u menedżera Aresnalu Mikela Artety.

"Potwierdzamy, że pięciu naszych pracowników znajduje się w domowej kwarantannie, ponieważ wykazywały symptomy podobne do zakażenia koronawirusem. To działanie prewencyjne. Na tym etapie wyniki badań nie wykazały jego obecności. Klub monitoruje sytuację, by zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom i kibicom klubu. Wszelkie informacje będą natychmiast publikowane" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Jak dotąd nie ma wyników testów na obecność koronawirusa odnośnie żadnej z pięciu osób. Media donoszą jednak, że objawy Boruca są typowe dla tej choroby.

Do tej pory w Polsce zdiagnozowano koronawirus u 64 osób.