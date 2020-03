13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu zawierającego chlorochinę (Chloroquini phosphas).

Decyzja polega na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego.

Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych. Lek można podawać pacjentom ze zdiagnozowanym wirusowym zapaleniem płuc o przebiegu od lekkiego do ciężkiego należy. Rekomenduje się podawanie leku wszystkim pacjentom, u których nie występują przeciwskazania do przyjmowania chlorochiny.

Produkt jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem.

Firma zadeklarowała, że zabezpieczy zapas produktu dla polskich pacjentów, zgodnie z potrzebami Ministerstwa Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych.