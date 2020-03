"Siemoniak: Decyzje rządu przyjmujemy ze zrozumieniem i z poparciem".

– Doceniamy to, że w czasie czwartkowego spotkania z opozycją premier uprzedzał że takie decyzje mogą zapaść. Chciałem też w imieniu Koalicji Obywatelskiej wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, ratownikom, służbom mundurowym. Wszystkim tym, którzy na pierwszej linii walczą o zdrowie i życie Polaków – mówił Tomasz Siemoniak.

W rozmowie z mediami polityk PO podkreślił także, że decyzje podjęte wczoraj przez rząd wymagają odpowiedzialnego zachowania obywateli.

– To historyczny moment i wszyscy będziemy o tym poświęceniu, wysiłku pamiętali. Decyzje, które wczoraj rząd podjął, wymagają wielkiej odpowiedzialności od każdego z nas. Wszyscy w obliczu tego zagrożenia są równi. Apelujemy o to, żeby respektować, dotrzymywać warunków kwarantanny, żeby pozostawać w domu, żeby nie siać paniki, przekazywać niesprawdzonych informacji, jak również nie dołączać do wykupywania towarów ze sklepów spożywczych. Jesteśmy i poinformowani przez rząd i też mamy własną wiedzę w tej sprawie, że żywności i podstawowych artykułów nie może, nie zabraknie – dodał.

Wiceprzewodniczący PO przypominał też, że podczas spotkania z premierem Platforma podniosła kwestię testów na koronawirusa. – Oczekujemy, że ta zapowiedź o zmianie polityki, jeśli chodzi o wykonywanie testów szybko nastąpi. Wszyscy, którzy są zagrożeni, podejrzani o to, że mogą być nosicielami wirusa bądź znajdują się w którejś z grup ryzyka mają prawo do tego, żeby być szybko testowani – mówił Siemoniak.

Rząd wprowadza stan zagrożenia epidemicznego

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa, w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od dzisiaj zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

Tymczasowo przywrócone zostają granic z państwami Unii Europejskiej (obostrzenia potrwają od 15 marca do 25 marca), zawieszone zostają loty międzynarodowe, a do Polski nie będą wpuszczani obcokrajowcy (z pewnymi wyjątkami). – Staramy się ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce – mówił premier Morawiecki. W ramach walki z koronawirusem również funkcjonowanie centrów i galerii handlowych zostanie ograniczone.