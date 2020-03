To już pewne. UE zamyka granice

– Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziały, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście – mówi szefowa KE. Unia Europejska walczy z koronawirusem.

Restrykcje mają potrwać 30 dni, jednak mogą zostać przedłużone. Decyzję o zamknięciu granic podjęli we wtorek podczas wideokonferencji przywódcy 27 krajów UE. Tym samym przystali oni na propozycję Komisji Europejskiej, o której informowała w poniedziałek szefowa KE.

Ograniczenia w podróżach mają dotyczyć tylko cudzoziemców. Zakaz wjazdu na teren Wspólnoty nie obejmuje członków rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu w UE, lekarzy i naukowców. Zakazem wjazdu nie będą także objęci kierowcy przewożący towary.