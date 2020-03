Glapiński: To nie jest kryzys katastroficzny

To m.in. właśnie na Narodowym Banku Polskim ma się opierać "tarcza antykryzysowa". 70 mld zł jest wart pakiet stabilizujący system finansowy, co stanowi jedną trzecią wartości całej "tarczy". – Bank centralny współpracuje z rządem w zwalczaniu tego kryzysu – mówił Glapiński na konferencji prasowej, podkreślając, że państwo jest przygotowane na kryzys.

– Ten kryzys nie jest jakiś katastroficzny w żadnym wypadku. To nie jest kryzys katastroficzny, jak wojna czy jakieś inne szczególne jeszcze katastroficzne, przyrodnicze zjawiska, coś takiego. To poważmy kryzys i wszyscy stajemy do gotowości, boimy się tylko, czy sami nie zachorujemy, jak rząd przez jakiś czas się obawiał. To właściwie główny problem, a tak to damy radę – stwierdził Adam Glapiński na konferencji w Kancelarii Premiera.

– Ten kryzys jest rzeczywiście bardzo mocny, będzie chyba głęboki, bo na razie jest taki, jaki jest, ale bez przesady. Chciałbym powtórzyć, co mówił pan premier. Damy sobie radę, państwo jest bardzo dobrze do tego przygotowane – podkreślił prezes NBP.

"Nie będzie recesji"

Jednocześnie Glapiński podkreślił, że nie należy się obawiać, że w bankach zabraknie pieniędzy. – Fizycznej gotówki mamy nieprzebrane ilości - zapewnił – mówił prezes NBP, dodając, że polski system bankowy jest zdrowy i silny.

Ponadto Glapiński ocenił, że spodziewa się wzrostu PKB w 2020 roku na poziomie 1,7-2 proc. Prezes NBP przewiduje, że po tym czasie gospodarka powinna zaliczyć "odbicie".

– Według prognoz NBP na pewno nie będzie recesji, jak to pojawia się w niektórych mediach – zapewnił.