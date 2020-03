Epidemia koronawirusa w Polsce. Pierwsza dama zabrała głos

W związku z epidemią koronawirusa władze Polski zarządziły zamknięcie nie tylko restauracji, kin, barów i obiektów rozrywki, ale także szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Uczniowie i nauczyciele spędzają ten czas w domach.

Głos zabrała dziś Agata Kornhauser-Duda, która zwróciła się do młodzieży i dzieci z ważnym apelem. Pierwsza dama, z zawodu nauczycielka języka niemieckiego, namawia do nauki i współpracy między uczniami i nauczycielami on-line.

– Mamy wyjątkowy dla nas wszystkich czas. Mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych. Dlatego ruszyła #AkcjaEdukacja, czyli szkoła on-line – mówi w specjalnym spocie pierwsza dama. – Zapraszam i zachęcam wszystkich, by skorzystać z tej właśnie formy edukacji. My, rodzice i nauczyciele, zróbmy wszystko, by dzieci i młodzież jak najlepiej wykorzystały ten czas – dodaje.

W Polsce obecnie zdiagnozowano już 287 zakażeń koronawirusem. Pięć osób w wyniku zarażenia CoVid-19 zmarło.