Mocne słowa Budki: Polscy przedsiębiorcy czują się oszukani

– Polscy przedsiębiorcy czują się oszukani. Jeżeli ktoś mówi, że wyjątkowa pomoc ze strony rządu ma polegać na tym, że za 3 miesiące będzie musiał zapłacić skumulowany ZUS i łaskawie będzie mógł na to wziąć pożyczkę, to naprawdę nie jest śmieszne. To tragiczna propozycja – stwierdził lider PO Borys Budka podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem każdy, kto w wyniku pandemii nie jest w stanie pracować, powinien zostać zwolniony ze składek ZUS. – Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich pracodawców i pracowników. To nie jest kwestia odraczania. To jest kwestia zwolnienia tych ludzi ze składek i to natychmiast. Osoby, które nie mogą wykonywać pracy, które musiały zostać w domu, utraciły prawo do zarabiania, mają również dostać gwarancję minimalnego wynagrodzenia. Nie może być tak, że ktokolwiek zostanie bez środków do życia, a pan premier będzie proponował wziąć kredyt i spłacenie tego w późniejszym terminie – przekonywał Borys Budka.

Polityk podkreślił, że Polska znajduje się obecnie w sytuacji nadzwyczajnej. Budka zaznaczył, że dzisiaj nie jest czas na politykę, a na zajęcie się kwestią bezpieczeństwa. – Wszyscy wiemy, że kwestie wyborów powinny odejść na plan dalszy – stwierdził.

Jego zdaniem sytuacja kryzysowa potrwa jeszcze kilka miesięcy, dlatego rządzący powinni natychmiast ogłosić stan klęski żywiołowej. Powinien on trwać minimum do końca maja. – Będę prosił, apelował i będę tego żądał od premiera, bo stan klęski to konkretne narzędzia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów na walkę z koronawirusem, na możliwość pomocy tym, którzy jej oczekują. Stan klęski to również niemożność przeprowadzenia wyborów. W tę niedzielę w Polsce w 5 miejscowościach mają się odbyć wybory samorządowe – przekonywał polityk.