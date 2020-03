RMF FM: Prezydent i pierwsza dama poddani testom na koronawirusa

U wszystkich przebadanych osób wynik jest negatywny.

Jak ustaliło RMF FM, decyzja o wykonaniu testów na obecność koronawirusa zapadła, ponieważ Andrzej Duda, Paweł Soloch i Błażej Spychali mieli kontakt z generałem Jarosłąwem Miką, dowócą generalnym Rodzajó Sił Zbrojnych, który jest zakażony koronawirusem. Do spotkania doszło jeszcze przed wizytą generała w Niemczech, gdzie najprawdopodobniej się zaraził - była to odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego kilkadziesiąt godzin przed wylotem do Wiesbaden. Testy miały charakter prewencyjny

Reporter RMF FM dowiedział się, że szefowa Kancelarii poleciła, aby pracownicy Pałacu nie udzielali żadnych informacji związanych z zagrożeniem epidemicznym pracowników Pałacu Prezydenckiego.