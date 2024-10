Harris sugerowała, że porzuciłby Polskę. Trump w polskich mediach: To kłamstwo

W rozmowie nagranej w Trump Tower Prowadzący Michał Rachoń zapytał m.in. o przesłanie do Polaków.

Trump: Kamala Harris kłamie

– Kocham Polaków, jak wiecie byłem w Polsce, a nasze relacje są niezwykłe. Druga strona nie lubi Polaków, nie lubi religii. – Mam nadzieje ze Polacy pójdą na wybory i zagłosują na kogoś, kto popiera ich wartości – oznajmił.

Dziennikarz zapytał o sugestie Kamali Harris, że Trump mógłby porzucić Polskę. Trump odpowiedział, że są to kłamstwa. Nikt nie zrobił dla Polaków, tyle co ja. Kamala Harris jest kłamcą. Mówimy o kobiecie, która kłamie – podkreślił.

Polityk powiedział, że jest to tylko mały przykład, ale Harris kłamała nawet w takiej sprawie jak jej rzekoma praca w McDonald’ co okazało się całkowitym kłamstwem. – Ona jest osobą o bardzo niskim IQ. Prawdopodobnie to inny ludzie mówią jej co, ma mówić, bo ona nawet nie udziela wywiadów.

Życzenia dla Polaków

Wcześniej kandydat Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta USA złożył Polakom życzenia z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego.

Choć święto oficjalnie przypada 11 października, to jednak już w ten weekend w Nowym Jorku odbyły się parady pod nazwą Pulaski Day Parade.

– Dzisiaj polscy Amerykanie świętują dzień Kazimierza Pułaskiego, wspaniałego człowieka. Myślę, że nie tylko polscy Amerykanie, ale każdy "celebruje" jego życie. To była bardzo wyjątkowa osoba, waleczna i silna, co reprezentują tak bardzo Polacy – powiedział Trump w opublikowanym w social mediach nagraniu.

Trump nie szczędził komplementów pod adresem Polonii. – To dla mnie zaszczyt, że mogę to zrobić, zostałem do tego zaproszony przez znanych mi Polaków, życzę Wam wspaniałego Dnia Pułaskiego, jeszcze lepszej parady. Kochamy Polskę, kochamy Polaków i nie ma nikogo lepszego: są wielcy, silni, mądrzy. Z takimi wartościami uczynimy Amerykę ponownie wielką – dodał były prezydent USA.

