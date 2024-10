"Nie ma lepszych od was". Trump zwrócił się do Polaków

Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym złożył amerykańskiej Polonii życzenia z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego. Choć święto oficjalnie przypada 11 października, to jednak już w ten weekend w Nowym Jorku odbyły się parady pod nazwą Pulaski Day Parade.

– Dzisiaj polscy Amerykanie świętują dzień Kazimierza Pułaskiego, wspaniałego człowieka. Myślę, że nie tylko polscy Amerykanie, ale każdy "celebruje" jego życie. To była bardzo wyjątkowa osoba, waleczna i silna, co reprezentują tak bardzo Polacy – powiedział Trump.

Polityk nie szczędził komplementów pod adresem Polonii.

– To dla mnie zaszczyt, że mogę to zrobić, zostałem do tego zaproszony przez znanych mi Polaków, życzę Wam wspaniałego Dnia Pułaskiego, jeszcze lepszej parady. Kochamy Polskę, kochamy Polaków i nie ma nikogo lepszego: są wielcy, silni, mądrzy. Z takimi wartościami uczynimy Amerykę ponownie wielką – dodał były prezydent USA.

Wybory prezydenckie w USA

5 listopada Amerykanie wybiorą 47. prezydenta USA. Z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie agencji Reutera wynika, że Kamala Harris zyskuje przewagę. Kandydatka Partii Demokratycznej uzyskała 46,61 proc. poparcia respondentów, podczas gdy na Donalda Trumpa chce głosować 40,48 proc. uczestników badania.

Dla Harris jest jednak nadal za wcześnie, aby świętować zwycięstwo. Trump prowadzi bowiem w sondażach w Arizonie, Georgii i Karolinie Północnej. Jeśli wygra w tych stanach (swing states), to szanse Harris na wygraną będą niewielkie. Przewaga byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Arizonie wynosi aż 5 pkt. proc. (50 proc. do 45 proc.), w Georgii – 4 pkt. proc. (49 proc. do 45 proc.), a w Karolinie Płn. – 2 pkt. proc. (49 proc. do 47 proc.).

