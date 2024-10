Musk na wiecu Trumpa. "To mogą być ostatnie wybory"

Donald Trump wystąpił na wiecu w Butler w Pensylwanii, gdzie 13 lipca miał miejsce zamach na jego życie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance, Melania Trump oraz Elon Musk. Stanowisko, z którego przemawiał były prezydent USA zabezpieczone było specjalną szybą.

Swoje wystąpienie Trump rozpoczął od podziękowań dla służb, które uratowały mu życie. – Wykazali się oddaniem swoim obowiązkom – podkreślił. Polityk oddał także hołd strażakowi Coreyowi Comperatore, który zginął od kuli zamachowca. – Jest jeszcze jeden bohater, który nie mógł tu dziś wrócić, bo nie ma go już z nami – powiedział kandydat Republikanów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Zmarłego uczczono minutą ciszy. Wykonano utwór "Ave Maria".

Trump: Nie będzie III wojny światowej

Trump zwrócił uwagę na to, że za czasów jego kadencji gospodarka Stanów Zjednoczonych kwitła. Republikanin znowu nazwał Kamalę Harris przedstawicielką skrajnej lewicy. Wskazał też, że administracja Joe Bidena "wspiera finansowo obywateli obcych państw, których nigdy nie widziała na oczy".

Kandydat Partii Republikańskiej po raz kolejny zapewnił, że zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską, a także doprowadzi do stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Nie będziemy mieć III wojny światowej – oświadczył.

Musk: To będą najważniejsze wybory

Donald Trump zaprosił na scenę Elona Muska. Miliarder miał czapkę z napisem "Make America Great Again" ("Uczyńmy Amerykę znów wielką"). Właściciel platformy X przekonywał, że jeśli Trump przegra, będą to ostatnie wybory w historii Ameryki. – To będą najważniejsze wybory w naszym życiu. Druga strona chce odebrać wam wolność słowa. Chcą odebrać wam prawo do noszenia broni. Chcą odebrać wam prawo do głosowania – stwierdził.

Musk zachęcał do rejestracji wyborczej. Zasugerował, że podczas listopadowych wyborów wiele głosów oddanych zostanie przez osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa.

