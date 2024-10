Zaskakująca debata kandydatów na wiceprezydenta USA. Który wypadł lepiej?

Debata zorganizowana przez stację CBS News trwała 90 minut i przebiegała według podobnych zasad co starcie Donalda Trumpa z Kamalą Harris. Wydarzenie odbyło się w Nowym Jorku, bez udziału publiczności, nie było oświadczeń otwierających. Każdy z polityków miał dwie minuty na odpowiedź i minutę na replikę. W odróżnieniu od pojedynku kandydatów na prezydenta USA Tim Walz i J. D. Vance nie mieli wyłączonych mikrofonów w trakcie zabierania głosu przez kontrkandydata.

"Debata wiceprezydencka była czymś, co staje się coraz rzadsze we współczesnej amerykańskiej polityce: była normalna" – skomentowało CNN. "Vance był młodszą twarzą i bardziej uprzejmym głosem republikanów" – dodano.

Debata wiceprezydencka w USA

Vance wielokrotnie atakował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalę Harris za kryzys na granicy, obarczając ją osobistą odpowiedzialnością za rekordowy napływ nielegalnych imigrantów. Walz nazwał Donalda Trumpa "kłamcą, który ignoruje opinie ekspertów i odrzuca prawdę, którą uważa za niekorzystną dla siebie". Co ciekawe, w trakcie debaty nie padło ani jedno słowo o wojnie na Ukrainie. Wątek dotyczący geopolityki i bezpieczeństwa zdominowała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Debata była skupiona na wewnętrznych problemach amerykańskich. Głównymi tematami była gospodarka oraz aborcja. Vance zaznaczył, że on i Trump opowiadają się za utrzymaniem obecnych zróżnicowanych regulacji aborcyjnych w zależności od poszczególnych stanów. Z kolei Walz stwierdził, że jeśli Trump i Vance dojdą do władzy, powstanie "rejestr ciąż" i ograniczenie prawa do antykoncepcji oraz in vitro, czemu Vance zaprzeczał.

Kandydaci zgadzali się co do konieczności zwiększenia dostępności mieszkań i domów, ulepszenia opieki zdrowotnej i zwiększenia ulg podatkowych dla rodziców. Vance chwalił administrację Joe Bidena za to, że utrzymała większość ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa i wprowadziła nowe.

Wyrównane starcie przed wyborami

Komentatorzy zwrócili uwagę na to, że debata była dużo spokojniejsza i bardziej merytoryczna od pojedynku kandydatów na prezydenta – Kamali Harris i Donalda Trumpa, a także poprawiła wizerunek obu polityków.

Telewizja CNN przeprowadziła sondaż wśród respondentów, którzy oglądali debatę między senatorem z Ohio i gubernatorem Minnesoty. 51 proc. ankietowanych wskazało jako zwycięzcę Vance'a, a 49 proc. – Walza. Jeszcze przed debatą, ci sami respondenci w większości spodziewali się, że trochę lepiej wypadnie kandydat Demokratów – 55 do 45 proc. Swoje badanie opublikowała także stacja CBS News. 43 proc. ankietowanych wskazało na zwycięstwo Vance'a, a 42 proc. – Walza (pozostali nie mieli zdania w tej sprawie). Przed debatą Walza pozytywnie oceniało 52 proc. pytanych, zaś po debacie – 60 proc. W przypadku Vance'a notowania podniosły się z 40 proc. do 49 proc.

Czytaj też:

Cejrowski: Harris nie wie jak skończyć wojnę. Lisicki: Wystarczy, że jest za zwycięstwem UkrainyCzytaj też:

"To szaleństwo". Kalifornia zakazuje identyfikacji wyborców