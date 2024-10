W wywiadzie Donalda Trumpa dla TV Republika Michał Rachoń zapytał kandydata Republikanów na prezydenta USA o element jego kampanii "drill, baby, drill", czyli postulat wydobywania jak największych ilości paliw kopalnych. Amerykanin znany jest bowiem z nastawienia na konkurencyjność i politykę energetyczną, która nie traktuje ideologii klimatyzmu jako nadrzędnej nad ekonomią i gospodarką. Jest to perspektywa dokładnie odwrotna od tej, jaką forsuje w Europie kierownictwo Unii Europejskiej.

Odpowiadając Donald Trump podkreślił, że używa sformułowania "drill, baby, drill", ponieważ w jasny sposób mówi ono, o co chodzi. – Będziemy wiercić w poszukiwaniu ropy. W ciągu 12 miesięcy począwszy od 20 stycznia, obniżmy ceny energii dla ludności o połowę. […] Cena każdej formy energii zostanie zmniejszona o 50 proc, wszystkie rachunki za energię. Zrobię to z łatwością, a jeśli mi się uda, zrobię nawet więcej – powiedział Trump.

Lisicki: Zielona ideologia niszczy gospodarkę. Trump chce powrotu zdrowego rozsądku

Komentując wywiad w studio TV Republika, redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki powiedział, że Trump chce w ten sposób dać przykład, że zamiast kierować się ideologicznym szaleństwem można przywrócić zdrowy rozsądek w gospodarce.

– Przecież ten kaganiec założony na całą europejską gospodarkę polega właśnie na tym, że nawet takie państwo jak Polska, mając ogromne złoża tzw. surowców kopalnych, nie jesteśmy tego używać. Donald Trump mówiąc o tym, że wraca do ropy, gazu, gazu łupkowego, daje przykład i mówi: ludzie, puknijcie się w głowę – nie możecie zniszczyć własnej gospodarki, doprowadzić ludzi do bankructwa, społeczeństw do biedy, bo przecież te dobra cały czas są i można je wydobywać – powiedział Lisicki.

– To ideologia mówiąca, że ma być tylko zielona energia, niszczy gospodarkę europejską, ale też całą gospodarkę zachodnią. […] On mówi: dosyć walki z paliwami kopalnymi. Przecież jeśli nie przełamiemy tej zielonej ideologii, on nie będzie w stanie osiągnąć obniżki cen energii. Powrót do ropy i gazu zamiast opierania wszystkiego na tzw. czystej energii, pozwalałby zmienić tę strukturę – zwrócił uwagę Lisicki.

Wątek Nord Stream w wywiadzie dla TV Republika

W rozmowie z Trumpem Rachoń zwrócił uwagę, że kwestia otwarcia amerykańskich zdolności wydobywczych jest istotna także dla Europy Środkowej, w tym dla Polski. Pytał o wpływ większego eksportu gazu łupkowego na gospodarkę USA oraz geopolitykę w kontekście szantażowania europejskich sąsiadów polityką surowcową przez Moskwę.

Trump powiedział podczas wywiadu, że blokował sankcjami Nord Stream, a kiedy Joe Biden został prezydentem, pozwolił na budowę niemiecko-rosyjskiego gazociągu. – Zamknąłem sprawę z Putinem, a oni ponownie to otworzyli i dali Rosji masę pieniędzy, żeby mogła walczyć w swoich wojnach – mówił Trump, nawiązując do zysków Moskwy z handlu surowcem z Niemcami i Europą.

