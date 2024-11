Częścią planu MAGA są przedsięwzięcia przekraczające rozmachem to, co uchodzi za „normalne”.

Trump mówi: poprzednie pokolenia dokonywały rzeczy wielkich, które wydawały się niemożliwe. Zasiedliliśmy dziki kontynent, zbudowaliśmy miasta na pustkowiach, system autostrad od oceanu do oceanu, sieć satelitów nad całą planetą, wysłaliśmy ludzi na Księżyc. A potem straciliśmy impet. Teraz odzyskamy dawny rozmach. To będzie nagły i ogromny skok w rozwoju Ameryki.

Prawie jedna trzecia całego terytorium USA należy do rządu federalnego. Wystarczy uwolnić maleńki obszar z tej ogromnej przestrzeni, zaledwie pół procent ziemi, i wystawić go do konkursu. Wybierzemy 10 najlepszych koncepcji i zbudujemy w USA 10 nowych aglomeracji. Znów zaczniemy zakładać i budować nowe miasta. To da możliwości rozwoju setkom tysięcy ludzi i spowoduje gwałtowny rozwój nowych obszarów dziś niezasiedlonych.

Kilka państw świata pracuje nad technologią pionowego startu i lądowania. To koncepcja rewolucyjna, gdy chodzi o transport komercyjny oraz indywidualny. W zeszłym stuleciu Ameryka była liderem rewolucji motoryzacyjnej.