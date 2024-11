Gociek, Gmyz: Są informacje o starcie w wyborach jednego z polskich miliarderów

No więc Nawrocki. Taka wersja obowiązywała w piątek, gdy pisaliśmy te słowa. W czwartek bowiem wiewiórki informowały o decyzji podjętej wreszcie przez Naczelnika. Szanowni Czytelnicy są od nas mądrzejsi, gdyż już po niedzielnej konwencji w Krakowie. My za to usłyszeliśmy parę ciekawych komentarzy z okolic Nowogrodzkiej, więc się podzielimy.

Komentarze dzielą się na umiarkowanie złośliwe i bardzo złośliwe. Nie chodzi o samą osobę Karola Nawrockiego, lecz o intencje Naczelnika. Umiarkowanie złośliwi twierdzą, że nie wierzy w wygraną w wyborach prezydenckich, więc zrezygnował z szukania idealnego kandydata. Bardzo złośliwi mówią, że kandydatem na prezydenta nie mógł zostać Przemysław Czarnek, bo po przegranych wyborach, ale już z poparciem wielu milionów wyborców, zabrałby Naczelnikowi partię.

Tymczasem dochodzą nas słuchy o starcie w wyborach tajemniczego czarnego konia. A może „złotego konia”, bo chodzi o jednego z polskich miliarderów.