Lubnauer wbija szpilę PiS: Jest skompromitowaną partią

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje swojego kandydata na prezydenta podczas "spotkania obywatelskiego" w krakowskiej hali Sokół. W wydarzeniu bierze udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kandydaturę przedstawił prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Dzisiaj mam ten zaszczyt, że chciałem zgłosić kandydaturę pana dr. Karola Nawrockiego – dodał historyk.

Lubnauer uderza w PiS

Jak informował już wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek, największa partia opozycyjna postawiła na kandydata bezpartyjnego.

Nominacja wywołuje wielkie emocje, jak się okazuje, również w szeregach polityków koalicji rządzącej.

"PiS jest tak skompromitowaną partią, że kandydata na Prezydenta musi szukać wśród tych bez swojej legitymacji" – napisała na portalu X, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem kandydatury dr. Nawrockiego, wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.

Tusk krytykuje, Bochenek odpowiada

Wpis polityk Nowoczesnej nie jest odosobnionym głosem, jeśli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej. Na kilka godzin przed organizowanym przez partię Kaczyńskiego wydarzeniem głos zabrał Donald Tusk.

"Kandydat wskazany dziś przez prezesa Kaczyńskiego będzie 'bezpartyjny i obywatelski'. Chętnych na kandydowanie z PiS brakuje nawet w PiS. I trudno się dziwić" – napisał szef rządu na platformie X.

Wpis ten spotkał się z natychmiastową reakcją polityków PiS. Zareagował m.in. rzecznik partii Rafał Bochenek. "Wręcz przeciwnie p. Donaldzie. Trzaskowski to dowód na to, że w PO nic się nie zmieniło: partyjniactwo, wojna polsko-polska, granie na podziały społeczne, brak szacunku do innych... Prawybory w PO to Pana próba szukania alternatywy, ale jak widać w PO ławka jest krótka... My stawiamy na Polskę, Jedność i Wspólnotę! Dlatego #ToNieKandydatPartyjny" – odpowiedział Tuskowi polityk PiS.

