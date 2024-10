Wybory prezydenckie. Trzaskowski: W grudniu będzie decyzja, kto startuje

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną 2025 r. Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta na przełomie roku. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski. Startu nie wyklucza Szymon Hołownia. Prawo i Sprawiedliwość nadal poszukuje swojego kandydata. Z kolei Konfederacja postawiła na Sławomira Mentzena.

W rozmowie na antenie Polsatu News Rafał Trzaskowski, potwierdził, że kandydat KO zostanie przedstawiony już w grudniu.

– Myślę, że na początku grudnia będzie decyzja KO. Nie to nie jest uzależnione, my po prostu chcemy wystartować w odpowiednim momencie, chcemy mieć pewność, że jest pełne poparcie w KO – powiedział prezydent Warszawy. Zdaniem Trzaskowskiego, pół roku to odpowiedni okres czasu, aby przekonać do siebie wyborców.

– Kampania prezydencka nie może trwać za długo, ale też musi być tyle czasu, żeby ona się odbyła, żeby był czas na przekonywanie Polek i Polaków – powiedział.

Kto powalczy o prezydenturę?

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski Rafała Trzaskowskiego zestawiono z potencjalnymi kandydatami innych ugrupowań na prezydenta.

Respondenci odpowiadali na pytanie, kto byłby lepszym prezydentem. W zestawieniu z Mateuszem Morawieckim Trzaskowski zdobył aż 54,6 proc. głosów. Na byłego premiera wskazało 30,9 proc. ankietowanych, zaś 14,5 proc. biorących udział w badaniu nie potrafiło dokonać wyboru spośród tych dwóch polityków.

Rafał Trzaskowski wygrałby pojedynek również z Mariuszem Błaszczakiem. Wówczas mógłby liczyć na 53,2 proc. poparcia, zaś były szef MON na 27,4 proc. 19,4 proc. wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Jak wyglądałby pojedynek prezydenta Warszawy z byłym szefem MEN? W takim zestawieniu Trzaskowski uzyskałby 54,1 proc. głosów, zaś Przemysław Czarnek 31,7 proc. 14,2 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Trzaskowski zwyciężyłby również z Tobiaszem Bocheńskim. W tym przypadku na prezydenta Warszawy swój głos oddałoby 49,2 proc. respondentów, a na jego rywala 24 proc. Aż 26,8 proc. zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

